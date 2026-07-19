Москва19 июлВести.Магнитно-резонансная томография и виртуальная биопсия помогают выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили.
По его словам, врачи стараются поставить диагноз как можно раньше.
МРТ 3 Тесла позволяет видеть глубоко. А если будет 7 Тесла, будем видеть почти на уровне миллиметра … клеточного уровня … Поэтому предварительный диагноз у нас всегда есть. А дальше уже ты делаешь эндоскопический подход, определяешь ситуацию. Мы сначала берем биопсию. Мы определяем злокачественная или доброкачественная история … Прежде чем сделать эндоскопическую какую-то процедуру или, например, удалить какую-то опухоль … раньше только хирургия была. А сейчас так называемая есть подслизистая диссекция с помощью специальных эндоскопических систем. Вот наши пока только разрабатываются, пока мы пользуемся больше зарубежными системами этой ситуации, но скоро появятся и нашисказал он
Также Ревишвили добавил, что молодые специалисты сейчас занимаются виртуальной биопсией.
С помощью данных МРТ и КТ прошлых лет и удаленных сегментов опухоли, это десятки тысяч почти случаев, наверное, было. И там есть точное совпадение, как выглядело КТ, МРТ этой опухоли и что было реально в гистологии. Вот они теперь по КТ решают обратную задачу. Называется виртуальная биопсия. То есть ставят диагноз до всяких пункций этих опухолей, до их удаления. Это очень важноотметил он
Ранее Ревишвили рассказал о процессе проведения операций роботами-хирургами.