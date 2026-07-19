Москва19 июл Вести.Магнитно-резонансная томография и виртуальная биопсия помогают выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили.

По его словам, врачи стараются поставить диагноз как можно раньше.

МРТ 3 Тесла позволяет видеть глубоко. А если будет 7 Тесла, будем видеть почти на уровне миллиметра … клеточного уровня … Поэтому предварительный диагноз у нас всегда есть. А дальше уже ты делаешь эндоскопический подход, определяешь ситуацию. Мы сначала берем биопсию. Мы определяем злокачественная или доброкачественная история … Прежде чем сделать эндоскопическую какую-то процедуру или, например, удалить какую-то опухоль … раньше только хирургия была. А сейчас так называемая есть подслизистая диссекция с помощью специальных эндоскопических систем. Вот наши пока только разрабатываются, пока мы пользуемся больше зарубежными системами этой ситуации, но скоро появятся и наши сказал он

Также Ревишвили добавил, что молодые специалисты сейчас занимаются виртуальной биопсией.

С помощью данных МРТ и КТ прошлых лет и удаленных сегментов опухоли, это десятки тысяч почти случаев, наверное, было. И там есть точное совпадение, как выглядело КТ, МРТ этой опухоли и что было реально в гистологии. Вот они теперь по КТ решают обратную задачу. Называется виртуальная биопсия. То есть ставят диагноз до всяких пункций этих опухолей, до их удаления. Это очень важно отметил он

Ранее Ревишвили рассказал о процессе проведения операций роботами-хирургами.