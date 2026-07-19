Москва19 июл Вести.Для лечения тяжелых ожогов и рубцов врачи начали применять аутологичную трансплантацию. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили.

По его словам, врачам удается спасать даже тяжелых пациентов с высоким поражением кожи и органов дыхания.

Прежде всего, это реанимационное мероприятие – искусственная вентиляция легких длительная. Дальше начинается обработка ран с помощью специальных технологий удаления ожоговых поверхностей этапно. Раньше мы заменяли на стволовые клетки, которые подкладывали под специальный матрикс – перфорированная кожа. Сегодня мы говорим об аутоклетках, когда у пациента забирается какой-то небольшой сегмент. Мы устраиваем банк этих клеток конкретно этого пациента. Это занимает определенное время, несколько дней, недель и затем просто их подсаживают. Вот это наше небольшое ноу-хау сказал он

Также он добавил, что помимо этого начались исследования использования ксенокожи – временного биологического заменителя кожи, который чаще всего изготавливают из обработанной кожи животных.

Этот опыт очень важен в наше время, потому что ожогов достаточно много стало. Сегодня создается довольно большой банк искусственной кожи, которая будет трансплантирована. Количество операций, которые переносят эти пациенты превышают десятки – до 30-50 минимум бывает таких процедур. Дальше начинается пластическая хирургия. Мы делаем сотни регенетативных операций для того, чтобы убрать рубцы, которые формируются послеожоговой болезни отметил он

Ранее сообщалось, что в селе Андреевка Приморского края мужчина получил ожог внутренних органов, поучаствовав в конкурсе на празднике в одном из местных развлекательных заведений.