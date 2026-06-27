Ординатор рассказал о востребованной специальности на ореховском направлении Ординатор: на ореховском направлении востребованы травматологи

Москва27 июн Вести.В зоне боевых действий на ореховском направлении востребованы травматологи, поскольку ранения бойцов нередко сопровождаются переломами. Об этом заявил ИС "Вести" старший ординатор хирургического отделения медицинского усиления с позывным Лекс.

Медицинская бригада стабилизирует состояние бойцов непосредственно в эвакуационном транспорте.

Минно-взрывные и осколочные, их комбинация, ребята подрываются на устройствах, которые использует противник. Чаще они сочетаются с переломами костей, поэтому... востребованы травматологи сказал Лекс

Ранее начальник кардиологического центра, сердечно-сосудистый хирург НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Александр Лищук в эфире телеканала "Россия 24" назвал большим достижением медицины спасение бойцов, получивших пулевые ранения в зоне СВО. Вспомнив историю войн, он отметил, что ранее выживаемость таких раненых была низкой.