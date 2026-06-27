Москва27 июнВести.В зоне боевых действий на ореховском направлении востребованы травматологи, поскольку ранения бойцов нередко сопровождаются переломами. Об этом заявил ИС "Вести" старший ординатор хирургического отделения медицинского усиления с позывным Лекс.
Медицинская бригада стабилизирует состояние бойцов непосредственно в эвакуационном транспорте.
Минно-взрывные и осколочные, их комбинация, ребята подрываются на устройствах, которые использует противник. Чаще они сочетаются с переломами костей, поэтому... востребованы травматологисказал Лекс
Ранее начальник кардиологического центра, сердечно-сосудистый хирург НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Александр Лищук в эфире телеканала "Россия 24" назвал большим достижением медицины спасение бойцов, получивших пулевые ранения в зоне СВО. Вспомнив историю войн, он отметил, что ранее выживаемость таких раненых была низкой.