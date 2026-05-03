Москва3 мая Вести.Санитары и священники стали приоритетными целями для украинских военных, в то время как раньше вооруженные конфликты велись по-джентльменски и медиков не трогали. Об этом в документальном фильме Павла Малороднова "Цимла" рассказал заместитель командира казачьего разведывательно-штурмового батальона (КРШБ) "Дон" по работе с верующими военнослужащими с позывным Рекс, сообщает ИС "Вести".

Он объяснил, что чаще всего ВСУ бьют по медицинскому персоналу, который эвакуирует раненых военнослужащих.

Если в древности войны велись по-джентльменски: санитаров не трогали, священника не трогали, то сейчас медики, которые эвакуируют раненых, это приоритетная цель, потому что она слабая, беззащитная… И очень часто были случаи, когда наши медики собой накрывали раненых, старались максимально спасти ему жизнь сказал военнослужащий

Первого мая подстанция скорой помощи в Алешкинском районе Херсонской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Сотрудники получили контузии.