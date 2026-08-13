Военкор Андрица рассказал о рисках работы эвакуационных групп на СВО "Одна из самых опасных работ": эксперт о действиях эвакуационных групп на СВО

Москва13 авг Вести.Одна из самых рискованных профессий в зоне СВО – работа в эвакуационной группе. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военкор RT Влад Андрица.

Он добавил, что члены эвакуационных групп чаще всего бывают на самых передовых позициях, поскольку должны постоянно подвозить бойцам провизию и необходимое оборудование, а также забирать раненых.

Сейчас, конечно, один из самых… опаснейших этапов – это, конечно, заезд на позиции. А водители групп эвакуации – это те люди, которые ездят туда чаще всего и завозят бойцов. Помимо того, чтобы завезти бойцов, нужно привезти еще провизию, аккумуляторы, пауэр-банки в зимний период времени – это генераторы, дополнительное топливо, "птицы" и так далее, и тому подобное. То есть в нынешней современной войне, конечно, это одна из самых, если не самая рискованная профессия среди наших военнослужащих подчеркнул Андрица

Ранее боец ВС РФ рассказал, что боевики ВСУ не добивают раненных российских солдат. Это делается для того, чтобы потом ударить по эвакуационным группам.