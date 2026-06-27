Ординатор: в госпитале на ореховском направлении достаточно коек и аппаратуры

Ординатор рассказал об обеспечении госпиталя для тяжелораненых в зоне СВО Ординатор: в госпитале на ореховском направлении достаточно коек и аппаратуры

Москва27 июн Вести.В военный госпиталь, расположенный на ореховском направлении, поступают десятки военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Основная часть из них пострадала в результате атак БПЛА. Об этом заявил ИС "Вести" капитан медицинской службы, старший ординатор отделения анестезиологии с позывным Ардуан.

Хирурги оперируют круглые сутки. Кроме того, они сопровождают раненых при эвакуации, проводят реанимационную помощь по дороге в госпиталь.

В отделении реанимации, где стабилизируются тяжелые пациенты, в зависимости от количества поступивших, мы разворачиваем дополнительные койки. Аппаратуры достаточно сказал Ардуан

В зоне боевых действий на ореховском направлении врачи чаще всего восстанавливают бойцов, получивших переломы, добавил старший ординатор хирургического отделения медицинского усиления с позывным Лекс. В связи с этим особенно востребованы траматологи.