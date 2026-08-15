Боец Северенко рассказал, как прожил пять часов под обстрелами с дырой в шее

Ветеран СВО рассказал, как прожил пять часов под обстрелами с дырой в шее Боец Северенко рассказал, как прожил пять часов под обстрелами с дырой в шее

Москва15 авг Вести.Получивший ранение ветеран специальной военной операции (СВО) Дмитрий Северенко прожил под обстрелами пять часов с пробитыми трахеей, пищеводом, гортанью и легким. Об этом он рассказал ИС "Вести".

По словам Северенко, тяжелое ранение он получил под Мариуполем.

Ехали помочь ребятам, нарвались на огневую точку, и со всех сторон полетело. Получил ранение в шею. Упал с БТР, в сторону отполз, начал отстреливаться потихоньку. Кровь сильно шла… левая уже не работала, вырвало ключицу… В кармане нашел ампулу кровоостанавливающую и шприц. Понял, что шприц не смогу набрать, потому что левая рука не работала, жевал стеклянные ампулы. Вот потихоньку отстреливался рассказал он

В тот момент вместе с Северенко находился раненый сослуживец. До темноты бойцы оставались на месте, затем через минное поле начали отходить к своим.

У [сослуживца] две ноги прострелены. Дождались темноты, начали отползать… но пошли за нами. Ну мы, чтобы как-то обмануть и сократить расстояние, поползли через минное поле, потом нас гранатами закидывали… Доползли до лесопосадки. Там поднялись на ноги, начали отходить… Отходили-отходили, уже слабый был, возле дороги упал, уже начал засыпать, уже чувствовать. А я разговаривать не мог, у меня трахея пробита, пищевод, гортань, легкая. Разговаривать не мог. [Сослуживец,] слава Богу, крикнул медикам. Ну, я понимаю, что я с дыркой в шее часов пять прожил добавил он

Также он отметил, что за два года ему провели семь операций. Разговаривать боец начал примерно через четыре месяца после ранения.

Ранее сообщалось, что боец спецназа "Ахмат" с позывным Бэха рассказал о том, как пережил взрыв гранаты в подвале во время боевых действий, получил несколько ранений, но решил вернуться на СВО.