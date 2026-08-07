Боец СВО уцелел под обстрелом миномета и 2 недели выживал один на острове Боец СВО две недели выживал на острове Змеиный, питаясь заваркой

Москва7 авг Вести.Сержант Роман Марченко с позывным Шахтер две недели выживал в одиночку на острове Змеиный на херсонском направлении после того, как спас свою группу. Боец питался заваркой и пил воду из Днепра, но в итоге смог выбраться с острова, пишет KP.RU.

В конце февраля 2026 года подразделение Романа выполняло боевую задачу на острове Змеиный в Херсонской области – военные должны были наблюдать за противником и координировать работу российских БПЛА.

Нас с врагом разделяло всего 500 метров воды рассказал Роман

Из-за погоды группу не вывели с острова в запланированное время. Бойцы постоянно находились под налетами дронов ВСУ, и в один из дней Роману пришлось уводить "птичку" за собой, чтобы товарищи не погибли. Он отвлекал дрон на себя сначала на открытой местности, затем, стоя по грудь в ледяной воде – так, пояснил Роман, БПЛА с тепловизором должен был потерять сигнал. Однако как только украинский дрон "потерял" Романа, по месту, где находился боец, начал работать миномет.

Я вообще чудом уцелел говорит сержант

После обстрела ему пришлось перебраться на другую точку, и товарищи не смогли его найти, а к вечеру их эвакуировали с острова на лодке. Сержант остался один.

Роман рассказывает, что попробовал самостоятельно переплыть реку, но вода была настолько холодной, что он смог проплыть только около 40 метров.

На острове боец в одиночестве провел около двух недель. Раз в три дня он съедал по ложке заварки и пил воду из Днепра. И все время думал, как ему выбраться с острова, пока не решил собрать пустые пластиковые пятилитровые бутылки и сделать из них плот.

10 марта на этой конструкции он переплыл реку, добрался до своих и доложил командованию, что жив.

Сейчас 43-летний Роман Марченко продолжает службу в зоне СВО, но уже в тыловом районе Херсонской области. Он занимается доставкой продуктов питания на передовую.