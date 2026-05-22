Турист в одиночку остановил прорыв ВСУ Минобороны: боец ВС РФ в одиночку сорвал попытку прорыва ВСУ

Москва22 мая Вести.Российский военнослужащий с позывным Турист в зоне СВО в одиночку остановил попытку прорыва ВСУ, совершив маневр, который мог стоить ему жизни. Историю бойца рассказали в Минобороны РФ.

Инцидент произошел во время тяжелого боя на одном из направлений фронта. Недолго думая, Турист выбежал на открытое пространство и начал работать из гранатомета. Сначала бил из реактивной штурмовой гранаты, потом — из "Шмеля".

Товарищи прикрывали его плотным огнем из автоматов, не давая противнику высунуться. Прорыв сорвался. Перелом в бою наступил говорится в Telegram-канале МО РФ

Благодаря самоотверженному поступку бойца наступление неприятеля удалось остановить. За этот подвиг Турист был удостоен ордена Мужества.

Ранее в пятницу, 22 мая, в Минобороны сообщили, что ВС РФ в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне проведения СВО.