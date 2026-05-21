Военнослужащий РФ рассказал о подвиге, после которого чуть не погиб Российский боец Волков: лег на гранату на автомате

Москва21 мая Вести.Российский военнослужащий Алексей Волков с позывным Волк накрыл своим телом гранату, сброшенную в окоп, чтобы спасти товарищей. О подвиге он рассказал в интервью KP.RU, поделившись, как оказался на грани жизни и смерти.

Подразделение бойца отправили на штурм. Солдаты справились с поставленной задачей, однако военнослужащим пришлось занять позиции противника, удерживать их, а также начать переносить раненых.

Во время вылазки к лесополосе Волков получил серьезное ранение ног. Он смог отползти в окоп, где эвакуации ждали другие бойцы.

Пацаны уже вымотались, сняли бронежилеты, решили, что все закончилось. Я только дополз, пытался отдышаться и свой снять не успел. Через некоторое время слышим: над нами завис дрон, жужжит мерзко, прямо над головой. И сбрасывает гранату. Я на автомате просто лег на нее спиной. Последнее, что помню: сверху на меня прыгнул командир сказал Волков

Спустя некоторое время солдата обнаружил боец из другого подразделения. Волкова удалось доставить в госпиталь и сохранить обе ноги.