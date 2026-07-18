Раненый российский морпех четыре дня выходил с позиций ВСУ Раненый морпех ВС РФ четыре дня выходил с позиций ВСУ

Москва18 июл Вести.Боец морской пехоты группировки войск "Центр" Вооруженных сил России с позывным Монгол, несмотря на ранение, в течение четырех суток выходил с позиций украинских войск на добропольском направлении и собирал информацию о координатах ВСУ.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что после боестолкновения оказался отрезан от своего подразделения. При этом, добавил боец, он продолжил выполнять поставленную задачу даже с ранением.

Во время отхода я отметил все позиции противника. В общей сложности пробыл там четыре суток, после чего вышел к нашим смежным подразделениям. Оттуда доложил в штаб, чтобы связались с моим командованием, а спустя несколько часов меня эвакуировали сказал он

Военный отметил, что серьезной проблемой на этом участке фронта остается высокая активность украинских беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что из-за этого российским бойцам приходится передвигаться очень осторожно.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что одна из важнейших наступательных операций российских подразделений в настоящий момент разворачивается на добропольском направлении.