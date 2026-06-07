Морпех из пулемета сбил шесть дронов ВСУ, пытавшихся его атаковать Российский боец сбил шесть летевших на него FPV-дронов

Москва7 июн Вести.Российский морпех сбил из пулемета шесть ударных беспилотников ВСУ, летевших на него. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Буша.

Инцидент произошел на добропольском направлении. По словам заместителя командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, российский боец укрылся в окопе и короткими очередями последовательно поражал дроны противника.

У нас есть такой боец Хантер. Я не знаю, это просто машина для убийства. Он с пулемета с 70 метров FPV сбивает. На него атака шла – шесть штук. На него по очереди заходят. Он просто короткими очередями рассказал Буша

По словам морпеха, количество вражеских беспилотников значительно выросло по сравнению с прошлым годом.

Сейчас их на три шага больше, чем было в прошлом году. Нет уже этих перерывов, как раньше. Тишины нет вообще отметил Буша

По его словам, раньше между налетами были относительно спокойные периоды, а в настоящее время дроны присутствуют в воздухе практически постоянно.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении села Шевченко в Харьковской области. В ведомстве отметили, что это не только расширяет зону безопасности в регионе, но и дает возможность подразделениям ВС РФ продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистический центров ВСУ.