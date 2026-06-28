Боец ВС РФ отбился от 17 беспилотников ВСУ в Новом Донбассе

Российский морпех в одиночку отбился от 17 дронов ВСУ Боец ВС РФ отбился от 17 беспилотников ВСУ в Новом Донбассе

Москва28 июн Вести.Российский морской пехотинец отбился от 17 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новый Донбасс. Об этом рассказал командир третьего батальона полка с позывным Барс.

Морпех уничтожил несколько беспилотников стрелковым оружием, а от остальных уворачивался с помощью маневров, пояснил командир в беседе с РИА Новости.

Он (боец - прим. ред.) находился практически в центре открытого поля, после чего противник начал атаковать его FPV-дронами различных типов сообщил Барс

По его словам, морпех продолжил выполнение поставленной задачи.

За него переживали многие. Он проявил выдержку, хладнокровие и выполнил задачу до конца сказал командир

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Командир пятой роты с позывным Август отметил, что военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск "Центр" при активной поддержке авиации и артиллерии сломили позиции украинских боевиков в Новом Донбассе.