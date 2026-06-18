Стали известны подробности освобождения Нового Донбасса в ДНР Морпехи группировки "Центр" рассказали, как освобождали Новый Донбасс в ДНР

Москва18 июн Вести.Военнослужащие 177 гвардейского полка морской пехоты группировки войск "Центр" сломили позиции украинских боевиков в Новом Донбассе при активной поддержке авиации и артиллерии. Морские пехотинцы тщательно готовились к выходам на боевые задачи, значительную часть времени на тренировках посвятили отработке преодоления линий укреплений противника. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал командир пятой роты с позывным Август.

В системе укреплений ВСУ в Новом Донбассе удалось пробить бреши благодаря специфической разновидности штормтрапов, отметил он.

Делали так называемые штормтрапы. Брали самые обычные медицинские носилки, деревянные колья. Два военнослужащих, один подсаживает другого, вбивает колья, на них цепляются медицинские сетчатые носилки и получается такой трап рассказал Август

Артиллерия гвардейского полка производила беспокоящий огонь по позициям противника для поддержки штурмовых групп, об этом сообщил командир минометной батареи Вадим Борисов.

Касаемо работы 120-мм миномета, самое большое воздействие – это мы производили по восемь снарядов, по восемь мин. В течение дня работ 15-20 было, то есть настолько интенсивное было огневое воздействие. А по поводу гаубицы Д-30 постоянно, каждый день, очень интенсивно, по 10-12 боевых работ мы выполняем сообщил он

После освобождения Нового Донбасса для российских бойцов открываются дороги на город Белицкое и Доброполье, расположенные южнее и западнее соответственно, подчеркнул командир третьего батальона Дмитрий Николаев.

Населенный пункт является плацдармом для накопления наших войск, соответственно, в дальнейшем проводить наступательные действия по населенному пункту Доброполье. И, соответственно, населенный пункт Белицкое сейчас мы его забираем в полукотел. Это тоже даст особый, так сказать, аспект … для передвижения по западной части и вклинения в южную часть самого Доброполья рассказал военнослужащий

16 июня Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике.