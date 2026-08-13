Опубликованы кадры освобождения Петровки в ДНР Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в ДНР

Москва13 авг Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике.

Как отметили в ведомстве, установление контроля над Петровкой способствует накоплению сил и средств для ведения дальнейших действий в зоне ответственности группировки войск "Центр". Отмечается, что перед началом штурма населенного пункта особую роль сыграли расчеты разведывательных и ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 102-го полка мотострелковой дивизии.

После уничтожения позиций украинской армии, как уточняется, штурмовые группы смогли зайти в Петровку и произвести там зачистку.

Об освобождении этого населенного пункта в ДНР российское оборонное ведомство сообщило 13 августа.