Бойцы ВС РФ: при освобождении Васильевки наблюдателей ВСУ уничтожали в их норах Военные группировки "Центр" рассказали о деталях освобождения Васильевки в ДНР

Москва8 июл Вести.Минобороны РФ накануне сообщило о полном освобождении и зачистке населенного пункта Васильевка в Донецкой народной республике (ДНР). О некоторых деталях освобождения Васильевки военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали ИС "Вести".

Отмечается, что операцию проводили в несколько этапов и силами нескольких подразделений. Для прокладывания безопасных маршрутов, уничтожения мин на пути наших бойцов, а также ликвидации пунктов наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовали разведчиков.

Встречались нам с десяток опорных пунктов, которые замаскированы под так называемые норы. Это, как правило, где-нибудь вообще под кустом. Там сидит наблюдатель, он оттуда вообще не выдвигается. То есть сидят на всем маршруте наблюдатели. И этих наблюдателей мы ликвидировали рассказал один из разведчиков, принимавших участие в операции

После разведки и артиллерийской подготовки штурмовые группы 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск "Центр" продвигались пешком, используя неожиданные тропы, плохие погодные условия и темное время суток.

Двойками-тройками заходили по лесополкам, где по полям, открыткам. И просачивались, где даже переплывали, чтобы в Васильевку зайти. Мы с разных сторон, получается, максимально пытались запутать противника, где он не ожидает. Пытались везде пролезть рассказал старший сержант, военнослужащий группировки войск "Центр" Антон Костров

Беспилотчики ВС РФ тем временем срывали логистику и вскрывали укрепления противника. Оператор БПЛА Прохор Самарин и его напарник запустили по различным целям около 500 дронов-камикадзе. По словам бойца, беспилотчики старались облегчить выполнение боевой задачи штурмовикам, на которых легла основная часть работы.

Штурмовым подразделениям было уже намного легче заходить в сам населенный пункт или район населенного пункта Васильевка рассказал гвардии рядовой Самарин

Когда штурмовые подразделения были уже в Васильевке, враг отправил на них тяжелый гексакоптер.

Прилетела "Баба-Яга" - дрон, который сбрасывает мины. Нам поступила команда на взлет - дежурить в этом районе в небе, чтобы уничтожить данный дрон, чтобы он не нанес вреда нашим штурмовым подразделениям. Цель была успешно уничтожена рассказал Самарин

Еще одной хитростью, которую применили при освобождении Васильевки, стало снабжение десантников провизией и боекомплектом по воздуху. Раньше, отправляясь на позиции, они брали с собой запас еды на неделю или полторы.

Сейчас наши FPV скидывают до килограмма еды - нам уже проще. Мы можем налегке с боекомплектом забежать, занять позицию, сделать свое дело, а там уже командир роты и расчет нам помогает рассказал старший сержант Антон Костров

Донецкая народная республика окажется полностью под контролем России после того, как наши военные освободят Славянск и Краматорск, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков