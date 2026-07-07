Москва7 июлВести.Донецкая Народная Республика (ДНР) полностью окажется под контролем России после того, как Вооруженные силы (ВС) РФ освободят Славянск и Краматорск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Он напомнил, что несколько дней назад российские военнослужащие доложили об освобождении важного города Донбасса – Константиновки.
Теперь они собираются освободить еще два важных города – Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой [Народной] Республики будет освобожденадобавил официальный представитель Кремля
3 июля российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией Донецкой Народной Республики.