Песков: после освобождения Славянска и Краматорска ДНР будет под контролем РФ

В Кремле рассказали, когда ДНР полностью перейдет под контроль России Песков: после освобождения Славянска и Краматорска ДНР будет под контролем РФ

Москва7 июл Вести.Донецкая Народная Республика (ДНР) полностью окажется под контролем России после того, как Вооруженные силы (ВС) РФ освободят Славянск и Краматорск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Он напомнил, что несколько дней назад российские военнослужащие доложили об освобождении важного города Донбасса – Константиновки.

Теперь они собираются освободить еще два важных города – Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой [Народной] Республики будет освобождена добавил официальный представитель Кремля

3 июля российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией Донецкой Народной Республики.