Боец СВО Якут: при эвакуации детей из ДНР были задействованы все рода войск

"Переживали как за родных": боец СВО рассказал об эвакуации детей из ДНР Боец СВО Якут: при эвакуации детей из ДНР были задействованы все рода войск

Москва22 июн Вести.Российские военные успешно эвакуировали из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пенсионерку и двух детей из населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики (ДНР). О деталях операции ИС "Вести" рассказал заместитель военного коменданта 5-го комендантского полка 51-й армии Артем Якут.

По его словам, за детей – девочку и мальчика в возрасте пяти и трех лет – бойцы, обеспечивавшие эвакуацию, переживали как за родных.

Это очень большая встряска, когда видишь детей, это действительно не передать словами. Представляешь, что везешь своих и всячески делаешь все возможное, [чтобы обеспечить их безопасность] поделился Артем Якут

Заместитель командира комендантского полка Олег Охотник рассказал, что для подавления украинских дронов при проведении эвакуации были задействованы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Детей укрыли максимально бронежилетами, и плюс мы действовали во взаимодействии с абсолютно всеми родами войск на данном направлении. Были включены все РЭБ, которые там только имелись. Мною были приняты беспрецедентные меры по защите эвакуации на транспорте с данного населенного пункта. Было привлечено максимальное количество личного состава, даже с соседних направлений военнослужащие были расставлены. На самых опасных участках следования был задействован транспорт переднего края рассказал Охотник

Военный Валерий Струпенев в свою очередь добавил, что дети, несмотря на маленький возраст, держались храбро.

Они молодцы, они не поддавались панике, ничего не кричали. Иногда и взрослые паникуют в такой ситуации, а они вели себя достойно и крепко добавил он

Ранее Артем Якут рассказал, как во время эвакуации закрыл собой 11-летнего мальчика, в которого летел украинский дрон.