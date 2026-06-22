Москва22 июнВести.Военнослужащий пятого комендантского полка 51 армии группировки войск "Центр" Артем Якут закрыл собой 11-летнего мальчика, в которого летел украинский дрон, передает ТАСС.
Это произошло в ДНР при эвакуации ребенка из фронтового города Родинское.
Приходилось собой закрывать мальчика этого, потому что дрон заходил на удар, и он … не особо выбирал, куда ему битьрассказал Якут
По его словам, российские бойцы этот дрон уничтожили.
Боец, закрывший собой ребенка, получил осколочные ранения. Мальчик не пострадал и был эвакуирован в тыл.