Боец Якут закрыл собой ребенка от атакующего дрона ВСУ

При эвакуации в ДНР боец Якут закрыл собой ребенка Боец Якут закрыл собой ребенка от атакующего дрона ВСУ

Москва22 июн Вести.Военнослужащий пятого комендантского полка 51 армии группировки войск "Центр" Артем Якут закрыл собой 11-летнего мальчика, в которого летел украинский дрон, передает ТАСС.

Это произошло в ДНР при эвакуации ребенка из фронтового города Родинское.

Приходилось собой закрывать мальчика этого, потому что дрон заходил на удар, и он … не особо выбирал, куда ему бить рассказал Якут

По его словам, российские бойцы этот дрон уничтожили.

Боец, закрывший собой ребенка, получил осколочные ранения. Мальчик не пострадал и был эвакуирован в тыл.