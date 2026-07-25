Мгновенная реакция: как 11-летний мальчик спас семью от дрона ВСУ под Белгородом 11-летний мальчик рассказал, как спас семью от беспилотника ВСУ под Белгородом

Москва25 июл Вести.11-летний Клим Аношин из Белгородской области в интервью ИС "Вести" рассказал, как ему удалось спасти семью от удара украинского беспилотника.

Во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по парковке в поселке Разумное Клим буквально вытолкнул своего трехлетнего брата Марка с места, куда в итоге ударил дрон. А после мальчик бросился на помощь своей бабушке.

Посмотрел в небо, увидел беспилотник. Закричал, чтобы они побежали. И сам побежал толкать брата, потому что он не услышал... После волны ударной я поднял бабушку рассказал маленький герой

Мама мальчика отметила, что, благодаря мгновенной реакции, Клим спас всю семью, сообщив им о дроне.

Хорошо, что он побежал, потому что беспилотник упал именно туда. Он увидел, что пикирует. Тут взрослый будет защищать себя в первую очередь, а он к нам побежал. Именно из-за этого мы посмотрели и это нас и спасло поделилась Елизавета Аношина

Только потом родные заметили, что Клим серьезно ранен в плечо. С минно-взрывной травмой ребенка доставили в детскую областную больницу, экстренно прооперировали. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Накануне семью навестил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, чтобы лично поблагодарить мальчика за проявленный героизм. После выписки для каждого ребенка, который пострадал в результате атак ВСУ, разрабатывают индивидуальную комплексную программу реабилитации. Она не только медицинская, но и санаторно-курортная. Для этого в регионе создан Фонд помощи раненым детям. Уже известно, что Клим вместе с братом Марком и мамой Елизаветой этим летом отдохнут в Сочи.