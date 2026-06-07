Российский беспилотник вывел группу беженцев из Родинского в ДНР В пасхальное перемирие дрон ВС РФ вывел группу беженцев из Родинского

Москва7 июн Вести.Российский беспилотник во время пасхального перемирия вывел группу беженцев из города Родинское в ДНР. Об этом агентству РИА Новости рассказал покинувший населенный пункт беженец.

По его словам, 12 апреля, в период пасхального перемирия, его семье было предложено эвакуироваться из Родинского, расположенного вблизи Красноармейска. По дороге они неоднократно слышали звуки пролетающих беспилотников и были вынуждены прятаться в кустах. Один из дронов завис над группой людей и вел наблюдение.

Я говорю: "Стоп, это российский, он нас, наверное, сопровождать будет". И он нас повел... Потом еще дроны подлетели, тоже сопровождали нас, показывали дорогу. А затем военные нас встретили и отвели в безопасное место рассказал беженец

Между тем, в апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что даже во время пасхального перемирия и сразу после него Вооруженные силы Украины продолжили обстрелы населенных пунктов на территории региона.

До этого корреспондент ИС "Вести" Леонид Муравьев заявил, что после того, как было объявлено пасхальное перемирие, ВСУ более 50 раз обстреляли Васильевку в Запорожской области.