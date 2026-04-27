Спор между боевиками ВСУ в Родинском по поводу сдачи в плен закончился дракой РИА Новости: военные ВСУ в Родинском подрались из-за предложения сдаться в плен

Москва27 апр Вести.Поводом одного из конфликтов между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Родинское в Донецкой Народной Республике (ДНР) стал спор о целесообразности сдачи в плен подразделениям российской армии.

Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала местная жительница Наталья Пасечник.

По ее словам, с этим предложением выступила группа украинских военных.

Шесть человек к нам пришли. Четыре человека из одного подразделения, двое – из другого … Между собой ругались, даже драка была. Одни уговаривали других: "Давайте сдадимся"… Хотели остаться живыми сказала Пасечник

Она также сообщила, что украинские солдаты, находившиеся в многоквартирном доме вместе с оставшимися мирными жителями, запрещали использовать печи-буржуйки, опасаясь демаскировки из-за дыма. Кроме того, боевики киевского режима не разрешали жителям покидать подъезд дома.

О контроле российских военных над Родинским стало известно в конце декабря 2025 года. С освобождением этого населенного пункта командование и личный состав поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.