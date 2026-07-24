Москва24 июл Вести.Украинские боевики ходили по домам в Родинском в ДНР и просили у жителей гражданскую одежду, чтобы переодеться, рассказала "Вестям" семья, эвакуированная из города.

Семья из бабушки, мамы и внучки в Родинское попали из Авдеевки, дедушка погиб от ранения. Они рассказали, что на Украину ехать не собирались, ведь их там "никто не ждет", потому что жителей Донбасса там "ненавидят".

И в самой зоне, где боевые действия уже прошли, и с теми, кто прибыл с территорий, где они еще ведутся, с каждым из мирных граждан сотрудники ФСБ проводят подробный разговор. Силовики ведут работу, в том числе по выявлению тех, кто хотел скрыться среди мирных жителей.

Забегали по домам, искали спортивные костюмы. А у нас что, магазин здесь? Где я вам найду? У нас нет, мы живем женщины одни, откуда здесь мужские спортивные костюмы. Они дальше бежали в подвалы, искали, рылись. Хотели переодеваться. Переодевались, очень много ходило переодетых рассказала Оксана Магдыч

Кроме того, сотрудники ФСБ фиксируют преступления киевского режима. Например, этой семье угрожали забрать ребенка.

Нас там преследовали все время украинцы… И он все время с автоматами к нам в подвал приходил, все время угрожал, чтобы мы вывезли ребенка. Сначала угрожал, а потом сказал, что, если вы за три дня не вывезете ребенка, мы приедем, заберем ребенка и вывезем его одного. И вы знать даже не будете куда поделилась Людмила Завьялова

Ранее в УФСБ России по ДНР рассказали о мотивах вербовки бывшего военнослужащего Украины, выявленного на недавно освобожденных территориях региона, который должен был передавать данные о передвижениях российской техники.