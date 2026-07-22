В ФСБ рассказали о мотивах вербовки диверсанта ВСУ, задержанного в ДНР

В ФСБ рассказали о мотивах вербовки задержанного украинского диверсанта В ФСБ рассказали о мотивах вербовки диверсанта ВСУ, задержанного в ДНР

Москва22 июл Вести.Оперативный сотрудник УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) с позывным Тайфун рассказал о мотивах вербовки бывшего военнослужащего Украины, выявленного на недавно освобожденных территориях региона, сообщает ИС "Вести".

Сотрудники ФСБ в ДНР задержали диверсанта ВСУ, который пытался легализоваться под видом мирного жителя на недавно освобожденных территориях. Выяснилось, что мотивом его вербовки украинскими спецслужбами стал шантаж: мужчине угрожали расправой над родственниками, оставшимися на подконтрольной Киеву территории.

Сотрудниками ФСБ России по Донецкой Народной Республике в ходе проведения проверочных мероприятий был выявлен бывший военнослужащий Украины, который под видом мирного жителя, пытался пройти проверочные мероприятия и легализоваться на территории Российской Федерации. Мотивом вербовки послужила угроза близким и родным. Под давлением он дал согласие на сотрудничество с последующим выполнением заданий на территории Российской Федерации сообщили в ФСБ

Задержанный, оказавшийся дезертиром из рядов ВСУ, подробно рассказал о полученном задании.

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Оперативники подчеркивают, что согласие на такое сотрудничество гарантированно приводит к задержанию, поэтому при поступлении подобных предложений от украинских спецслужб необходимо незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы для обеспечения собственной безопасности.