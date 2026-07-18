Бывший военнослужащий ВСУ рассказал, как СБУ шантажом пыталась его завербовать Бывший боевик ВСУ рассказал, как сотрудник СБУ пытался завербовать его шантажом

Москва18 июл Вести.Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) пытался завербовать бывшего украинского боевика, угрожая предоставить командованию компрометирующую видеозапись. Об этом экс-военнослужащий ВСУ Никита Кузнецов рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, в ряды ВСУ он попал из харьковской колонии, когда его поймали на закладке запрещенных веществ. После подписал военное УДО и попал в 93-ю бригаду "Холодный Яр". Несколько недель он обучался под Днепропетровском и Краматорском. Зная его прошлое, Кузнецова пытался завербовать сотрудник СБУ. Предложил ему успокоительное, а когда Кузнецов его принял, то потерял сознание.

Показывают мне видео, на котором я в неадекватном состоянии. И говорят: "Вот у меня есть видео, я могу командиру передать. И ты сам понимаешь, что в штурм сразу [отправят], потому что таких тут не держат" рассказал он

После этого Кузнецов связался с отцом, который тайно вывез его в Родинское, где ждал освобождение города российской армией. Сегодня с ним работают оперативники ФСБ России, проверяют достоверность рассказанной истории.