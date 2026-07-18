Москва18 июлВести.Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) пытался завербовать бывшего украинского боевика, угрожая предоставить командованию компрометирующую видеозапись. Об этом экс-военнослужащий ВСУ Никита Кузнецов рассказал в интервью ИС "Вести".
По его словам, в ряды ВСУ он попал из харьковской колонии, когда его поймали на закладке запрещенных веществ. После подписал военное УДО и попал в 93-ю бригаду "Холодный Яр". Несколько недель он обучался под Днепропетровском и Краматорском. Зная его прошлое, Кузнецова пытался завербовать сотрудник СБУ. Предложил ему успокоительное, а когда Кузнецов его принял, то потерял сознание.
Показывают мне видео, на котором я в неадекватном состоянии. И говорят: "Вот у меня есть видео, я могу командиру передать. И ты сам понимаешь, что в штурм сразу [отправят], потому что таких тут не держат"рассказал он
После этого Кузнецов связался с отцом, который тайно вывез его в Родинское, где ждал освобождение города российской армией. Сегодня с ним работают оперативники ФСБ России, проверяют достоверность рассказанной истории.