Инструктор военкомата на Украине за деньги помогал избежать мобилизации в ВСУ

На Украине инструктор военкомата за деньги помогал избежать мобилизации в ВСУ Инструктор военкомата на Украине за деньги помогал избежать мобилизации в ВСУ

Москва30 апр Вести.На Украине инструктор военкомата за деньги помогал военнообязанным избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации. По данным следствия, участники схемы наладили незаконный "сервис", который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизации говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры

По версии следствия, организаторами схемы являются инструктор одного из отделов Белоцерковского военкомата и его бывший коллега, который проходит службу в Черниговской области. Другим участником преступного сговора стал замдиректора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви. Последний, по данным правоохранителей, фиктивно оформлял на работу военнообязанных, чтобы они получили бронь от мобилизации.

Среди их услуг были: аннулирование повесток - стоимость 1,5-2 тысячи долларов, снятие лиц с розыска - 5 тысяч долларов, оформление фиктивного бронирования через предприятие, которое имеет статус критически важного - 7-10 тысяч долларов отметили в прокуратуре

В ведомстве добавили, что фигурантам предъявлено обвинение в получении взятки. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Ровненской области Украины неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам полиции и ТЦК и скрылся с места преступления.