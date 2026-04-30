Москва30 апрВести.На Украине инструктор военкомата за деньги помогал военнообязанным избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.
Разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации. По данным следствия, участники схемы наладили незаконный "сервис", который за деньги позволял военнообязанным избегать мобилизацииговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры
По версии следствия, организаторами схемы являются инструктор одного из отделов Белоцерковского военкомата и его бывший коллега, который проходит службу в Черниговской области. Другим участником преступного сговора стал замдиректора предприятия по производству спецодежды и тактической обуви. Последний, по данным правоохранителей, фиктивно оформлял на работу военнообязанных, чтобы они получили бронь от мобилизации.
Среди их услуг были: аннулирование повесток - стоимость 1,5-2 тысячи долларов, снятие лиц с розыска - 5 тысяч долларов, оформление фиктивного бронирования через предприятие, которое имеет статус критически важного - 7-10 тысяч долларовотметили в прокуратуре
В ведомстве добавили, что фигурантам предъявлено обвинение в получении взятки. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее в Ровненской области Украины неизвестный мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам полиции и ТЦК и скрылся с места преступления.