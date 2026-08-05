Москва5 авгВести.Размеры взятки для откупа от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) взлетели в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей до $5-8 тыс., заявил источник в пророссийском подпольев интервью ТАСС.
Из-за близости к фронту цены на откуп от ТЦК в Запорожье и Херсоне взлетели до максимума. Нами отмечены случаи, когда за снятие из базы розыска или выдачу липовой справки ВЛК сотрудникам ТЦК платят от $5 тыс. до $8 тыс.приводит ТАСС слова источника
Но даже дача взятки не гарантирует безопасности. Случается так, что один районный ТЦК списывает призывника, а ТЦК из другого района хватает этого призывника и без разбирательств отправляет его на фронт, заключил источник.