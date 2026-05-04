ТАСС: бойцам ВСУ предложили платить за уход с передовой

Под Гуляйполем солдатам ВСУ предложили выкупить свободу ТАСС: бойцам ВСУ предложили платить за уход с передовой

Москва4 мая Вести.Командование отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" предложило боевикам, находящимся в селе Лесное Запорожской области, выкупить право покинуть линию фронта. Об этом ТАСС сообщили российские силовики.

Цена такой возможности может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам "Скалы" командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой сказали агентству в силовых структурах РФ

Там добавили, что выжившие боевики ищут деньги, чтоб выбраться в тыл.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ просили сослуживцев убить их, так как на позициях в Запорожской области у них не осталось провизии. Украинский солдат пожаловался командиру с позывным "Азот" на тяжелую ситуацию на фронте.