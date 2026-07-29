Москва29 июл Вести.Командиры некоторых подразделений украинской армии призывают своих подчиненных самовольно оставлять расположение частей и обещают прикрывать беглецов в течение нескольких дней. Об этом рассказал военнопленный Александр Карин.

По его словам, командиры выражают готовность помогать уходящим в самоволку с проездом. Они также уверяют, что им бегство подчиненных проблем не создаст, передает ТАСС.

Есть командиры, которые говорят не возвращаться. Они соберут нас и говорят: пацаны, если вы хотите идти в СОЧ, (самовольное оставление части - прим. ред.) давайте сделаем так: мы вам даем три дня. Мы сами вас вывезем, посадим на поезд, и через три дня мы вас подаем в розыск. Нам не будет проблем, и вы не будете страдать пояснил пленный

Ранее командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза рассказал, что украинские военные пытаются бежать со своих позиций в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР). Они бросают форму, оружие и переодеваются в гражданскую одежду. При этом они угрожают мирным жителям, чтобы те не выдавали их.