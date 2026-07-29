Пленный рассказал, как в Константиновке командование ВСУ относилось к солдатам

Пленный: пехота ВСУ в Константиновке была для командиров расходным материалом Пленный рассказал, как в Константиновке командование ВСУ относилось к солдатам

Москва29 июл Вести.Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев позволили первыми выйти из Константиновки в Донецкой Народной Республике операторам беспилотников, а солдат оставили в городе в качестве расходного материала. Об этом ТАСС рассказал украинский пленный Александр Карин.

В первую очередь откатывают [дают возможность отступить] бэпэлашников [операторов БПЛА], а пехота и минометные расчеты - расходный материал сказал он.

Карин также сообщил, что командиры некоторых подразделений украинской армии призывают своих подчиненных самовольно оставлять расположение частей и обещают прикрывать беглецов в течение нескольких дней.

Ранее пленный солдат ВСУ поблагодарил российских военных за спасение в Константиновке.