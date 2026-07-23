Москва23 июлВести.Солдат ВСУ Юрий Марьян, взятый в плен в Константиновке в ДНР, поблагодарил за спасение российских военных четвертой бригады Южной группировки войск, пишет ТАСС.
Как рассказал агентству военнослужащий 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Марьян, российские бойцы вывели пленных ВСУ из зоны боев и оказали помощь, в том числе дали чистую одежду, перевязали раны.
Им очень большое спасибо, четвертой бригаде, они нам спасли жизнь. <...> Я скажу спасибо четвертой бригаде, что нас вывела, что мы остались живызаявил солдат
Несколько дней назад благодарность российским военным выражали взятые в плен военнослужащие 425-го полка ВСУ "Скала".