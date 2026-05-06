Сотрудник СБУ задержан на Украине при получении взятки в размере $34 тысяч Сотрудника СБУ задержали на Украине при получении взятки

Москва6 мая Вести.Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) задержан при получении взятки в размере $34 тыс. за фиктивное трудоустройство военнообязанных с целью предоставления им брони от мобилизации, заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

Работник СБУ задержан на взятке в $34 тыс​​​. Разоблачена и прекращена противоправная деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, которые организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации отметил Кравченко

За свои услуги сотрудник СБУ и его сообщник брали по $8,5 тыс. с человека.