Москва6 маяВести.Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) задержан при получении взятки в размере $34 тыс. за фиктивное трудоустройство военнообязанных с целью предоставления им брони от мобилизации, заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
Работник СБУ задержан на взятке в $34 тыс. Разоблачена и прекращена противоправная деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, которые организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизацииотметил Кравченко
За свои услуги сотрудник СБУ и его сообщник брали по $8,5 тыс. с человека.