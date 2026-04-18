В Харькове задержали за взятку заместителя командира 58-й ОМПБР ВСУ

В Харькове за взяточничество задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Бобровского.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.

По информации собеседника агентства, военный требовал 14 тысяч долларов за переброску украинского военнослужащего в иное подразделение.

Ранее сообщалось, что в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Украины мобилизованным предлагают службу в тылу за взятку.