Москва18 апрВести.В Харькове за взяточничество задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Бобровского.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах.
За взятку задержан заместитель комбригаотмечается в публикации
По информации собеседника агентства, военный требовал 14 тысяч долларов за переброску украинского военнослужащего в иное подразделение.
Ранее сообщалось, что в территориальных центрах комплектования (ТЦК) Украины мобилизованным предлагают службу в тылу за взятку.