Назначенный Сырским генерал был приговорен к двум годам лишения свободы РИА Новости: назначенный Сырским генерал ВСУ Богомолов попался на вымогательстве

Москва26 апр Вести.Назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским новый командующий 10-го армейского корпуса генерал Артем Богомолов был осужден за вымогательство в 2014 году. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По информации агентства, военный избежал ответственности благодаря экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Пока генштаб Украины рапортует о "кадровом усилении" 10-го армейского корпуса, послужной список "классического аппаратного вора" бригадного генерала Артема Богомолова говорит об обратном заявил собеседник РИА Новости

В 2014 году Богомолов, занимая должность начальника штаба войсковой части А1048 (169-й учебный центр "Десна"), попался на вымогательстве.

Артем Евгеньевич лично собирал дань с подчиненных за "непривлечение к ответственности" отмечает собеседник агентства

У на тот момент полковника нашли десятки тысяч гривен. Кроме того, у Богомолова обнаружили дневник, куда он вносил фамилии своих должников.

Приговорив военного к двум годам лишения свободы, суд сразу же заменил это наказание на "служебное ограничение". Это произошло благодаря связям полковника в команде Порошенко, утверждают в российских силовых структурах.

Ранее стало известно, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском. Такое решение было принято после появления в сети фотографий изможденных украинских солдат.

После скандальных отставок командующим 14-й бригадой назначили полковника Тараса Максимова, а бригадный генерал Артем Богомолов возглавил 10-й армейский корпус.