Москва26 апрВести.Назначенный главкомом ВСУ Александром Сырским новый командующий 10-го армейского корпуса генерал Артем Богомолов был осужден за вымогательство в 2014 году. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По информации агентства, военный избежал ответственности благодаря экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Пока генштаб Украины рапортует о "кадровом усилении" 10-го армейского корпуса, послужной список "классического аппаратного вора" бригадного генерала Артема Богомолова говорит об обратномзаявил собеседник РИА Новости
В 2014 году Богомолов, занимая должность начальника штаба войсковой части А1048 (169-й учебный центр "Десна"), попался на вымогательстве.
Артем Евгеньевич лично собирал дань с подчиненных за "непривлечение к ответственности"отмечает собеседник агентства
У на тот момент полковника нашли десятки тысяч гривен. Кроме того, у Богомолова обнаружили дневник, куда он вносил фамилии своих должников.
Приговорив военного к двум годам лишения свободы, суд сразу же заменил это наказание на "служебное ограничение". Это произошло благодаря связям полковника в команде Порошенко, утверждают в российских силовых структурах.
Ранее стало известно, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском. Такое решение было принято после появления в сети фотографий изможденных украинских солдат.
После скандальных отставок командующим 14-й бригадой назначили полковника Тараса Максимова, а бригадный генерал Артем Богомолов возглавил 10-й армейский корпус.