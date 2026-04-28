Коррупция ведет к массовым потерям 58-й бригады ВСУ, заявили в РФ 58-я бригада ВСУ несет массовые потери под Ветеринарным из-за коррупции

Москва28 апр Вести.В районе поселка Ветеринарное Харьковской области фиксируются массовые потери 58-й бригады Вооруженных сил Украины, что подтверждается некрологами украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, причиной высоких потерь является коррупция в командовании бригады, где офицеры зарабатывают на своих подчиненных. Собеседник агентства также уточнил, что родственники пропавших без вести украинских солдат активно ведут поиски. Им рекомендовано ориентироваться на поселок Казачья Лопань, где дислоцируются основные подразделения 58-й бригады.