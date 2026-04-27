Двух сотрудников СБУ задержали в Полтавской области за вымогательство

Двое сотрудников СБУ из Полтавской области попались на вымогательстве Двух сотрудников СБУ задержали в Полтавской области за вымогательство

Москва27 апр Вести.В Полтавской области правоохранительные органы задержали двух сотрудников регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ). Они попались на вымогательстве взяток, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Одним из задержанных оказался начальник следственного отдела.

Чиновники через посредника, адвоката, требовали от предпринимателя 110 тыс. гривен ($2,5 тыс.) за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования его компании говорится в публикации

Взяточники были задержаны с поличным при получении второй партии денег в размере 55 тыс. гривен.

Неделю назад за коррупцию был задержан замкомандира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он требовал 14 тыс. долларов за переброску украинского военнослужащего в иное подразделение.