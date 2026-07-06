Трое боевиков ВСУ хотели продать оружие почти на 45 тысяч долларов

Боевиков ВСУ задержали при попытке продать целый грузовик оружия и взрывчатки Трое боевиков ВСУ хотели продать оружие почти на 45 тысяч долларов

Москва6 июл Вести.Трое солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались продать целый грузовик с оружием, сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины. У них изъяли свыше 700 боеприпасов, 1,2 тонны взрывчатки, а также четыре единицы противотанкового вооружения на общую сумму, превышающую 44,8 тысячи долларов (почти 3,5 миллиона рублей).

Как следует из сообщения ГБР Украины, фигурантов задержали во время загрузки вооружения в грузовик.

Сотрудники ГБР предъявили обвинение военнослужащим, которые, по данным следствия, пытались продать большой арсенал оружия и взрывчатку говорится в сообщении

В мае генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщал о задержании сотрудника службы безопасности Украины (СБУ). Мужчину взяли при получении взятки в размере 34 тысяч долларов (более 2,6 миллиона рублей) за фиктивное трудоустройство военнообязанных с целью предоставления им брони от мобилизации.