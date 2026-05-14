"Оружейный барон": солдат ВСУ пытался сбыть почти 100 автоматов под Харьковом Боевик ВСУ пытался продать порядка 100 автоматов в Харьковской области

Москва14 мая Вести.В Харьковской области боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался сбыть порядка 100 автоматов и более 400 патронов, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, незаконная торговля оружием в Харьковском области уже носит массовых характер - украинские националисты вывозят в город "десятки, а иногда и сотни" единиц стрелкового оружия, сбывая их местным бандитам.

Периодически служащие НГУ (Национальной гвардии Украины - прим. ред.) производят задержания. В частности, накануне стало известно, что солдат ВСУ пытался привезти в областной центр почти 100 автоматов (98 единиц) и более 400 патронов к ним рассказали силовики

По словам военкора ИС "Вести" Евгения Поддубного, перестав контролировать оборот оружия в стране, киевский режим собственноручно запустил волну преступности на улицах Украины.