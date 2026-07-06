Ганчев: чиновники собирали деньги для ВСУ на школьном выпускном

Ганчев: украинские чиновники использовали школьный выпускной для сбора денег ВСУ Ганчев: чиновники собирали деньги для ВСУ на школьном выпускном

Москва6 июл Вести.Украинские чиновники Дергачевской городской военной администрации использовали выпускной в Русско-Лозовском лицее Харьковской области для сбора денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Чиновники Дергачевской городской военной администрации во главе с Вячеславом Задоренко не упустили возможности использовать мероприятие для формирования нужной информационной повестки. В Русско-Лозовском лицее провели акцию "Донат вместо цветов", в рамках которой школьники делали пожертвования на нужды ВСУ сказал он журналистам

Ганчев также заявил, что с выпускников требовали собрать по 500 гривен, что составляет примерно 865 рублей, на закупку продуктовых наборов для украинских военных.

По его словам, ученики рассказывали, что в качестве способа давления использовалась возможность задержки выдачи аттестатов.

Глава российской администрации региона подчеркнул, что украинские чиновники используют кризисную ситуацию как удобный повод для получения финансовых, политических или имиджевых выгод.

Ранее на Украине предложили создать центр по привлечению иностранцев в вооруженные силы страны и упразднить территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), превратив их в "Офисы резерва+" и отдав часть функций полиции и рекрутинговым центрам.