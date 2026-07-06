Москва6 июлВести.Украинские власти вывезли старшеклассников из девяти общин Харьковской области на военные учения в Киевскую область. Программа включает изучение основ тактики, элементов ближнего боя и работу с беспилотными летательными аппаратами.
Как сообщил на брифинге глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, киевский режим расширяет систему военной подготовки населения, постепенно вовлекая в нее все более широкие категории граждан.
Власти Украины продолжают расширять систему подготовки населения к "национальному сопротивлению", постепенно вовлекая в нее все более широкие категории граждан, включая несовершеннолетних.заявил он
По его мнению, из сегодняшних школьников ВСУ готовит не просто будущий военный контингент, но и агентов для дальнейшей диверсионной деятельности на освобождаемых территориях.