Киев вывез школьников из девяти общин Харьковской области на военные учения

Киев вывез старшеклассников из Харьковской области на военные учения Киев вывез школьников из девяти общин Харьковской области на военные учения

Москва6 июл Вести.Украинские власти вывезли старшеклассников из девяти общин Харьковской области на военные учения в Киевскую область. Программа включает изучение основ тактики, элементов ближнего боя и работу с беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщил на брифинге глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, киевский режим расширяет систему военной подготовки населения, постепенно вовлекая в нее все более широкие категории граждан.

Власти Украины продолжают расширять систему подготовки населения к "национальному сопротивлению", постепенно вовлекая в нее все более широкие категории граждан, включая несовершеннолетних. заявил он

По его мнению, из сегодняшних школьников ВСУ готовит не просто будущий военный контингент, но и агентов для дальнейшей диверсионной деятельности на освобождаемых территориях.