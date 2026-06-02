Киевский режим объявил принудительную эвакуацию в Харьковской области В семи населенных пунктах Харьковской области объявлена эвакуация

Москва2 июн Вести.Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он добавил, что насильно вывезти предполагается свыше 7 тысяч человек.

Расширяем зону обязательной эвакуации. Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района: поселок Золочев и села Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина написал Синегубов

Ранее Вооруженные силы РФ сообщили об ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Харьковской области – в частности, по Харьковскому государственному авиационному предприятию.

Кроме того, 2 июня украинский "Нафтогаз" заявил, что повреждения получил один из ключевых объектов компании в Харьковской области.