Москва2 июнВести.Принудительная эвакуация объявлена в семи населенных пунктах Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава украинской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он добавил, что насильно вывезти предполагается свыше 7 тысяч человек.
Расширяем зону обязательной эвакуации. Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района: поселок Золочев и села Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долинанаписал Синегубов
Ранее Вооруженные силы РФ сообщили об ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Харьковской области – в частности, по Харьковскому государственному авиационному предприятию.
Кроме того, 2 июня украинский "Нафтогаз" заявил, что повреждения получил один из ключевых объектов компании в Харьковской области.