ВСУ насильно забирали детей у родителей в Харьковской области ВСУ принудительно вывозили детей из Харьковской области

Москва11 июн Вести.Власти Украины принудительно вывозили детей из приграничных районов Харьковской области, заявил местный житель в интервью РИА Новости.

Детей забирали у семей, которые оставались ждать прихода российских войск и отказывались уезжать в тыловые регионы Украины.

Приезжали, искали детей. Хотели принудительно вывезти из зоны боевых действий и под кадр, под кинокамеру приводит РИА Новости слова жителя

При этом украинские власти собирались использовать кинокадры в пропагандистских целях.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели с 25 по 31 мая к гибели 35 мирных граждан России, в том числе троих детей.

Между тем замглавы МИД Александр Алимов отметил, что в ООН непублично признают, что российская сторона в значительной степени права по поводу преступлений Киева против детей.