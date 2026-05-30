Москва30 мая Вести.На Украине задержали рекрутера Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и военнослужащего ВСУ. Их подозревают в организации незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

На Украине задержаны сотрудник рекрутингового центра ГУР МО Юрий Шурыгин и военнослужащий ВСУ Дмитрий Томик. Следствие считает, что они занимались поиском и перевозкой мужчин призывного возраста, которые не имели законных оснований для выезда с Украины говорится в сообщении

Отмечается, что задержание также может быть очередным эпизодом противостояния двух спецслужб - ГУР и Службы безопасности Украины (СБУ).