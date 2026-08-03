На Украине за взятки задержан замглавы администрации Хмельницкой области

Замглавы администрации Хмельницкой области Украины задержали за взятки На Украине за взятки задержан замглавы администрации Хмельницкой области

Москва3 авг Вести.На Украине заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации задержан за хищение средств при ремонте дорог. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По опубликованным пресс-службой СБУ данным, задержанный брал взятки за заключение договоров по ремонту межобластных автомагистралей.

К схеме хищения, как следует из данных следствия, замглавы региона привлек руководителя одного из профильных госучреждений.

Фигурантам предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Также в пресс-службе СБУ добавили, что устанавливают возможную причастность к преступлению одного из руководителей правоохранительного органа региона.

В мае стало известно о задержании на Украине сотрудника СБУ. Его взяли при получении взятки в размере 34 тысяч долларов за фиктивное трудоустройство военнообязанных с целью предоставления им брони от мобилизации.