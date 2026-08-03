Москва3 авгВести.На Украине заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации задержан за хищение средств при ремонте дорог. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
По опубликованным пресс-службой СБУ данным, задержанный брал взятки за заключение договоров по ремонту межобластных автомагистралей.
К схеме хищения, как следует из данных следствия, замглавы региона привлек руководителя одного из профильных госучреждений.
Фигурантам предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Также в пресс-службе СБУ добавили, что устанавливают возможную причастность к преступлению одного из руководителей правоохранительного органа региона.
В мае стало известно о задержании на Украине сотрудника СБУ. Его взяли при получении взятки в размере 34 тысяч долларов за фиктивное трудоустройство военнообязанных с целью предоставления им брони от мобилизации.