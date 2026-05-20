Москва20 маяВести.Масштабные обыски прошли в областных управлениях Нацполиции на Украине, пишет Telegram-канал SHOT.
По его данным, несколько чиновников задержаны. В числе подозреваемых - помощник замминистра МВД, руководители и их заместители в областных управлениях полиции в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Им предъявлены подозрения по статье "Получение неправомерной выгоды"пишет Telegram-канал
Кроме того, на фоне антикоррупционных мероприятий СБУ глава Национальной полиции Украины Иван Виговский уходит в отставку.
Ранее нардеп Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании украинского конфликта.