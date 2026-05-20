Обыски прошли в главных управлениях Нацполиции на Украине SHOT: масштабные обыски провели в руководстве Нацполиции Украины

Москва20 мая Вести.Масштабные обыски прошли в областных управлениях Нацполиции на Украине, пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, несколько чиновников задержаны. В числе подозреваемых - помощник замминистра МВД, руководители и их заместители в областных управлениях полиции в Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Им предъявлены подозрения по статье "Получение неправомерной выгоды" пишет Telegram-канал

Кроме того, на фоне антикоррупционных мероприятий СБУ глава Национальной полиции Украины Иван Виговский уходит в отставку.

Ранее нардеп Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании украинского конфликта.