KP.RU: бюджет Украины пополняется за счет налогов и взяток от вебкам-студий

Москва21 мая Вести.На Украине разгорается коррупционный скандал, связанный с индустрией вебкама. Об этом пишет KP.RU.

Издание со ссылкой на данные следствия сообщает, что должностные лица Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях организовали схему ежемесячных поборов с вебкам-студий.

За 20 тысяч долларов в месяц предпринимателям гарантировался "полицейский иммунитет", еще 5 тысяч получал посредник из структуры МВД за транзакции и согласования.

В ходе обысков у фигурантов изъяли шесть элитных авто, пять швейцарских часов, оружие и более 22,6 миллиона гривен наличными (около 40 миллионов рублей).

При этом налоговые органы Украины фиксируют легальный сектор: 5435 официально оформленных моделей, 7036 аккаунтов и 111 миллионов долларов дохода за 2020–2022 годы.

Ситуация приобрела дополнительный резонанс после того, как на странице в одной из соцсетей главы киевского режима Владимира Зеленского появился пост вебкам-модели Анны Малыгон. Публикация быстро исчезла, но скриншоты успели распространиться. Украинцы называют это самой человеческой публикацией от Зеленского за долгое время.

Между тем антикоррупционные органы на Украине продолжают заводить дела против людей из близкого окружения Зеленского. Ранее суд оставил без изменения меру пресечения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.