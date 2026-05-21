Москва21 мая Вести.Суд оставил без изменения меру пресечения бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Трансляция заседания шла на YouTube канале суда. Кроме того, суд отказал специализированной антикоррупционной прокуратуре увеличить размер залога до 4,1 миллиона долларов.

Ранее защита Ермака потребовала изменить меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти под залог в размере 3,1 миллиона долларов. Однако апелляционная палата высшего антикоррупционного суда отклонила апелляцию.

11 мая Ермаку предъявили обвинение в легализации 10,5 миллионов долларов. 14 мая экс-главу офиса Зеленского отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог. Через 4 дня необходимая для освобождения сумма была собрана.

21 мая на заседании суда Ермак продемонстрировал журналистам электронный браслет, который вынужден носить на ноге. Также он рассказал, что сдал все свои загранпаспорта.