Москва18 июн Вести.Высшая квалификационная коллегия судей разрешила арестовать заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение об аресте Хрипунова на два месяца принял Верховный суд в мае этого года.

Дать согласие на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу приводит агентство слова главы ВККС Владимир Попов

По версии следствия, Хрипунов получил 500 тысяч рублей за содействие в вынесении решения по гражданскому делу. Он также обещал изменить меру пресечения обвиняемому в мошенничестве с заключения под стражу на домашний арест за 4 миллиона рублей. Но суды оставили фигуранта в СИЗО, поэтому деньги Хрипунов не получил.