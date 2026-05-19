Москва19 мая Вести.Судебная коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство следствия и арестовала бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение в отношении экс-судьи уголовного дела о приготовлении и получении взяток в особо крупном размере.

Специальная судебная коллегия ВС России удовлетворила ходатайство об избрании в отношении Михаила Хрипунова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сказано в сообщении

Согласно материалам дела, Хрипунов за незаконное вознаграждение в 4 миллиона рублей выразил готовность помочь в смягчении меры пресечения двоим обвиняемым, но реализовать задуманное не получилось. Позднее за взятку в 500 тысяч рублей он оказал влияние на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда, которая удовлетворила исковые требования заинтересованного лица.