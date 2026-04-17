Москва17 апрВести.В Нижнем Новгороде суд постановил заключить под стражу экс-депутата Заксобрания региона Николая Шумилкова, который обвиняется в покушении на дачу взятки в размере более миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Мера пресечения в отношении Шумилкова избрана включительно по 14 июня.
15 апреля директор одной из домоуправляющих компаний Шумилков передал участнику другой управляющей компании, выполняющему управленческие функции в этой организации, 1 100 000 рублейсказано в публикации агентства
Взамен он рассчитывал на содействии в смене руководства компании.
Шумилков был депутатом Заксобрания Нижегородской области в период с 2016 по 2021 год. Ранее, с 2000 по 2015 год, являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода в пяти созывах.