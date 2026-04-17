Суд арестовал нижегородского экс-депутата за взятку в один миллион рублей

Москва17 апр Вести.В Нижнем Новгороде суд постановил заключить под стражу экс-депутата Заксобрания региона Николая Шумилкова, который обвиняется в покушении на дачу взятки в размере более миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Мера пресечения в отношении Шумилкова избрана включительно по 14 июня.

15 апреля директор одной из домоуправляющих компаний Шумилков передал участнику другой управляющей компании, выполняющему управленческие функции в этой организации, 1 100 000 рублей сказано в публикации агентства

Взамен он рассчитывал на содействии в смене руководства компании.

Шумилков был депутатом Заксобрания Нижегородской области в период с 2016 по 2021 год. Ранее, с 2000 по 2015 год, являлся депутатом городской думы Нижнего Новгорода в пяти созывах.